Fisker показал свой роскошный электрокар EMotion

Компания Fisker Inc. дизайнера Хенрика Фискера представила на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе свой роскошный электромобиль EMotion. Мы знали об этой модели практически все еще с прошлого лета, когда открылся прием заказов, однако ее полноценный мировой дебют состоялся только теперь. По этому случаю, начинающий автопроизводитель опубликовал свежий сет студийных фотографий и уточнил кое-какие подробности относительно характеристик и оснащения.

Fisker EMotion – это большой (5085 мм в длину) спортседан с распашными дверьми типа «крылья бабочки», 24-дюймовыми колесными дисками в стандартной комплектации, самозатемняющимися стеклами, детально продуманной аэродинамикой, электрическим полным приводом и автопилотом. Благодаря патентованной конструкции из карбона и алюминия EMotion весит примерно на 20% легче основных конкурентов, в числе которых можно рассматривать не только очевидную Tesla Model S, но и, например, Mercedes S-Class – если сравнивать по богатству интерьера. В салоне, который может быть четырех- либо пятиместным, предусмотрен ряд цифровых дисплеев, в том числе – изогнутый 27-дюймовый задний экран, который будет доступен в версии с «говорящим» названием Chauffeur Edition.

Силовая установка Fisker Emotion, включающая «несколько» электромоторов, имеет совокупную мощность около 780 л.с. Этого достаточно, чтобы развить 96 км/ч за неполные три секунды и разогнаться до максимальных 160 миль в час (257 км/ч). Источником питания служит батарея LG на 145 киловатт-часов – ее полного заряда хватает на 400 с лишним миль (более 644 км). С помощью зарядки UltraCharger, созданной компанией ABB, эту батарею можно будет запитать на 200 км пути за 9 минут. В системе автопилотирования используются пять твердотельных дальномеров S3 LiDAR от компании Quanergy Systems из Кремниевой долины.

Производством Fisker Emotion займется в 2019 году некая сторонняя фирма. Забронировать электромобиль можно уже сейчас, внеся предоплату в 2 000 долларов. Полная цена составит 129 900 долларов – как минимум.

Текст: Александр Орехов

Фото: Fisker

Via cartimes