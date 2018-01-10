Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Nissan продал 300-тысячный Leaf

10 января 2018, 08:55

На сегодняшний день японская пятидверка остается самым распространенным электромобилем в мире.

Компания Nissan сообщила о том, что совокупные продажи модели Leaf преодолели отметку в 300 тысяч экземпляров. На достижение этого результата у автопроизводителя ушло около семи лет, учитывая, что первое поколение появилось в Японии и США в конце 2010 года.

На сегодняшний день японская пятидверка остается самым распространенным электромобилем в мире. Прошлой осенью Nissan представил Leaf второй генерации с новым кузовом, усовершенствованной силовой установкой и рядом новых умных помощников, таких как частичный автопилот и электронная педаль, служащая и для разгона, и для торможения. К настоящему времени производство новинки налажено на трех заводах – в Японии, Великобритании и США. В минувшем декабре компания объявила, что за два месяца европейцы заказали уже 10 тысяч экземпляров нового Leaf, в связи с чем было принято решение о наращивании темпов производства. Тогда предполагалось, что поставки стартуют в начале февраля, но теперь в «Ниссане» говорят, что первые клиенты из США, Канады и Европы получат свои электрокары уже в январе.

В общей сложности Nissan Leaf будет продаваться более чем в 60 странах по всему миру. А уже на этой неделе Nissan покажет на выставке в Токио концептуальную версию электромобиля под названием Leaf Grand Touring.

Текст: Александр Орехов
Фото: Nissan
Via cartimes


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...