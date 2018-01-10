Назарбаев: Для упрощения таможенных операций необходимо внедрять блокчейн

Транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании отметил необходимость масштабного внедрения цифровых технологий в транспортно-логистическую сферу, передает Zakon.kz.

По его словам, современные решения позволяют организовать взаимодействие всех звеньев логистики.

"Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций. Использование «больших данных» (Big data) позволит обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы роста и снизить избыточные затраты. Для этих целей необходимо внедрить Интеллектуальную транспортную систему. Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов. Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру.

"Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог. Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной перспективе до 150 миллиардов тенге. Нужно обеспечить активное участие в этой работе всех акиматов регионов", - подытожил Назарбаев.

Фото: intersystems.com