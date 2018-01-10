Президент поручил снизить нагрузку на школьников

Для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.

Глава государства в своем послании поручил снизить нагрузку на учеников, сообщает Zakon.kz.

"Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить", - сказал он.

Во всех регионах на базе дворцов школьников президент поручил создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.

"Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду", - отметил Назарбаев.

Он также напомнил, что для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.

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Фото: kursiv.kz.