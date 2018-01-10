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Кроссовер Mazda CX-8 будет продаваться в Австралии

10 января 2018, 10:38

Компания Mazda планирует вывести новый семиместный внедорожник CX-8 на австралийский рынок.

Стоит напомнить о том, что изначально кроссовер Mazda CX-8 позиционировался как эксклюзивная модель для внутреннего рынка Японии, где не предлагается модель CX-9. Однако после презентации новинки представители компании заявили, что автомобиль может появиться в других регионах.

Теперь же очевидно, что ещё одним рынком для модели Mazda CX-8 станет Австралия. Однако стоит сказать, что сейчас нет точной ясности по датам старта продаж новинку на Зеленом континенте. Как отмечают наши коллеги, Mazda CX-8 в Австралии – это более модная альтернатива CX-9.

Помимо всего прочего, как отмечает австралийский ресурс, внедорожник Mazda CX-8 окажется доступнее «старшей» модели, что может положительно сказаться на его популярности и объёмах продаж японского бренда на континенте.

Никаких подробностей об автомобиле Mazda CX-8 в австралийской спецификации пока нет. В Японии машину предлагают исключительно с 2,2-литровым дизелем, мощностью 188 лошадиных сил (450 Нм). Трансмиссия – 6-диапазонный «автомат». Тип привода – передний или полный.

К слову, это ещё один фактор, который может положительно сказаться на популярности Mazda CX-8 в Австралии, поскольку модель Mazda CX-9 доступна в регионе только с 2,5-литровым бензиновым мотором.

Via livecars


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