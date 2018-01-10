В частности, изменения внесены в понятия используемые в Правилах.

Также изменения затронули следующие пункты:

Пункт 5-1 изложен в следующей редакции:

«5-1. Виды стационарных торговых объектов:

ОРЦ;

торгово-развлекательный центр;

торговый центр;

гипермаркет;

аутлет центр;

дискаунт центр;

специализированный магазин;

торговый дом;

супермаркет;

минимаркет;

магазин у дома.

При этом торгово-развлекательный центр, торговый центр, гипермаркет, аутлет центр, дискаунт центр, супермаркет относятся к торговым объектам современного формата, при условии соответствия подпункту 20) пункта 2 настоящих Правил.»;

Заголовок главы 3 изложен в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок осуществления торговой деятельности»;

Подпункт 1) пункта 15 изложен в следующей редакции:

«1) копию Свидетельства о государственной регистрации продукции (товара) или выписку с Реестра свидетельств о государственной регистрации, выданную в порядке, установленном Правилами государственной регистрации и отзыва решения о государственной регистрации продукции, оказывающей вредное воздействие на здоровье человека, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 июня 2015 года № 420 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11585);»;

Подпункт 7) пункта 28 изложен в следующей редакции:

«7) соответствие санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 358 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15689), в том числе наличие регулируемых режимов температуры и влажности в помещениях для хранения и реализации продовольственных товаров и продукции общественного питания;»;

Глава 3 дополнена параграфом 2-1 следующего содержания:

«Параграф 2-1. Порядок осуществления деятельности ОРЦ

33-1. ОРЦ состоит из следующих зон:

1) терминальная;

2) контрольная;

3) складская;

4) торгово-выставочная;

5) технологическая;

6) административная.

33-2. ОРЦ предусматривает:

1) наличие соответствующих специалистов, лабораторий, и другого необходимого оборудования, для осуществления ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля;

2) наличие погрузочно-разгрузочной техники, весоизмерительного оборудования.

В ОРЦ не менее 80% торговых мест отводится для реализации продовольственных товаров, из них не менее 30% торговых мест предоставляется в аренду непосредственно производителям продовольственных товаров, включая сельскохозяйственные кооперативы.

33-3. Реализация продовольственных товаров на ОРЦ осуществляется производителями, сельскохозяйственными кооперативами, заготовительными организациями, перерабатывающими предприятиями, а также импортерами.

33-4. Формы реализации продовольственной продукции в ОРЦ:

1) закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей, сельскохозяйственных кооперативов сервисно-заготовительных центров, заготовительных организаций и (или) перерабатывающих предприятий;

2) заключение договора консигнации, при котором владелец (консигнант) передает продукцию на склад ОРЦ. При этом продукция остается собственностью консигнанта до момента его реализации. Нереализованный товар возвращается обратно консигнанту согласно условиям договора консигнации.

33-5. В функции ОРЦ входит:

1) формирование электронной базы данных (сбор и анализ информации по объемам и ценам на продовольственную продукцию, сведения о спросе и предложении, динамике их изменения);

2) учет продавцов и покупателей, осуществляет их регистрацию в электронной базе;

3) предоставление торговых площадей производителям продовольственных товаров, сельскохозяйственным кооперативам, заготовительным организациям для прямой реализации продовольственных товаров или их закуп для дальнейшей реализации;

4) поиск и создание каналов сбыта продовольственной продукции;

5) предпродажная подготовка продукции;

6) комплектация товарных партий;

7) хранение продовольственных товаров;

8) информационная поддержка участников ОРЦ, проведение анализа по производству и движению продовольственных товаров;

33-6. Между ОРЦ производится торговое взаимодействие в целях эффективного перераспределения продовольственных товаров по регионам Казахстана.

33-7. Услуги ОРЦ и условия их предоставления субъектам рынка оговариваются в отдельном соглашении между ОРЦ и местным исполнительным органом.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.