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Subaru показала скетч «заряженного» седана Viziv Performance STI

10 января 2018, 12:16

В рамках Токийского тюнинг-шоу 2018 года японская компания Subaru официально представит «заряженный» прототип Viziv Performance STI Concept.

В настоящее время японская марка опубликовала два интригующих изображения модели. Судя по официальным скетчам, «заряженный» седан Subaru Viziv Performance STI Concept получил более агрессивный аэродинамический обвес, включая большое заднее «крыло».

Помимо этого, в оформление экстерьера модели появились красные акценты и фирменные логотипы STI. О техническом оснащении автомобиля в компании пока умолчали. Стоит напомнить, что информация о силовой установке прошлогоднего концепта также не была рассекречена.

Как отмечают наши иностранные коллеги, по мотивам этих концептов японская марка планирует построить седаны Subaru WRX и Subaru WRX STI нового поколения. Однако когда состоится премьера серийных моделей, неизвестно.

Via livecars


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