Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом, пивом и шлепанцами

10 января 2018, 13:52

Спонсор турнира подарил хавбеку пять гигабайт мобильного интернета

Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшего игрока матча. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.

После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.

Пользователи Twitter обратили внимание, что это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки. В Зимбабве игроку подарили 24 банки пива.


В Гане презентовали шлепанцы.


После 15 матчей «Мамелоди Сандаунз» лидирует в чемпионате ЮАР. Команда опережает «Кейптаун» на одно очко.

В марте 2017 года футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас был признан лучшим игроком матча. Во время интервью спортсмен случайно признался в измене.


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