Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом, пивом и шлепанцами
Спонсор турнира подарил хавбеку пять гигабайт мобильного интернета
Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшего игрока матча. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.
После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.
Meanwhile in South Africa, this player got 5GB of data as his award for being named Man of the Match... ???????? pic.twitter.com/PugWWtMDZu— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 8 января 2018 г.
Пользователи Twitter обратили внимание, что это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки. В Зимбабве игроку подарили 24 банки пива.
In Zimbabwe pic.twitter.com/Jru0wNPqAo— HI???????? (@JayxZw) 8 января 2018 г.
В Гане презентовали шлепанцы.
You get sandals in Ghana. pic.twitter.com/n4z8MeDMFa— Siviwe Breakfast (@AssVegas) 7 января 2018 г.
После 15 матчей «Мамелоди Сандаунз» лидирует в чемпионате ЮАР. Команда опережает «Кейптаун» на одно очко.
В марте 2017 года футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас был признан лучшим игроком матча. Во время интервью спортсмен случайно признался в измене.