Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом, пивом и шлепанцами

Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшего игрока матча. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.

После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.

Meanwhile in South Africa, this player got 5GB of data as his award for being named Man of the Match... ???????? pic.twitter.com/PugWWtMDZu