12 мифов, в которые мы верим из-за фильмов

Представляем вам 12 примеров, когда не стоит доверять кадрам на телеэкране, потому что в жизни такое невозможно.

Фильмы могут стать отличным способом узнать что-то новое и даже вдохновить нас на принятие важного решения. Но иногда любовь к кинематографу может сыграть с нами злую шутку, например, когда то, что показывают в фильмах, принимается на веру.

Миф: хлороформом можно моментально вырубить человека на пару часов.

Правда: чтобы человек отключился, он должен хотя бы 5 минут вдыхать пары хлороформа, да и то действие непродолжительно.

Миф: чеку от гранаты можно выдернуть зубами в самый драматичный момент.

Правда: если бы человек попробовал выдернуть чеку зубами, то он остался бы без этих самых зубов.

Миф: нужно ждать 24 часа, чтобы заявить в полицию о пропавшем человеке.

Правда: если у вас серьезные подозрения, что с близким вам человеком что-то случилось, то нужно связаться с полицией немедленно.

Миф: астероиды несутся плотным потоком в космосе.

Правда: на самом деле между астероидами километры вакуума.

Миф: в фильмах очень круто выглядит, когда главный герой стреляет сразу из двух пистолетов.

Правда: целиться сразу с двух рук практически невозможно.

Миф: тонущие люди обычно громко зовут на помощь и высоко поднимают руки.

Правда: на самом деле тонущего очень сложно увидеть.

Миф: результаты судмедэкспертизы дают все ответы сразу и даже раскрывают преступления.

Правда: результаты судмедэкспертизы лишь помогают собрать доказательства.

Миф: пистолет с глушителем практически беззвучен.

Правда: глушитель подавляет шум, но выстрел все равно слышен.

Миф: любой навесной замок можно открыть, выстрелив в него.

Правда: маленькая пуля вряд ли пробьет толстую дужку металлического замка.

Миф: полиция может отследить звонок за одну минуту.

Правда: на самом деле на это требуется около часа.

Миф: во время свободного падения с парашютом можно спокойно поболтать.

Правда: вы друг друга просто не услышите, вокруг бешено ревет воздух.

Миф: остановившееся сердце можно запустить с помощью дефибриллятора.

Правда: если сердце перестало биться, дефибриллятор его не запустит, а, скорее, сожжет.

Источник: Bigpicture.ru