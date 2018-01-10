12 мифов, в которые мы верим из-за фильмов
Представляем вам 12 примеров, когда не стоит доверять кадрам на телеэкране, потому что в жизни такое невозможно.
Фильмы могут стать отличным способом узнать что-то новое и даже вдохновить нас на принятие важного решения. Но иногда любовь к кинематографу может сыграть с нами злую шутку, например, когда то, что показывают в фильмах, принимается на веру.
Миф: хлороформом можно моментально вырубить человека на пару часов.
Правда: чтобы человек отключился, он должен хотя бы 5 минут вдыхать пары хлороформа, да и то действие непродолжительно.
Миф: чеку от гранаты можно выдернуть зубами в самый драматичный момент.
Правда: если бы человек попробовал выдернуть чеку зубами, то он остался бы без этих самых зубов.
Миф: нужно ждать 24 часа, чтобы заявить в полицию о пропавшем человеке.
Правда: если у вас серьезные подозрения, что с близким вам человеком что-то случилось, то нужно связаться с полицией немедленно.
Миф: астероиды несутся плотным потоком в космосе.
Правда: на самом деле между астероидами километры вакуума.
Миф: в фильмах очень круто выглядит, когда главный герой стреляет сразу из двух пистолетов.
Правда: целиться сразу с двух рук практически невозможно.
Миф: тонущие люди обычно громко зовут на помощь и высоко поднимают руки.
Правда: на самом деле тонущего очень сложно увидеть.
Миф: результаты судмедэкспертизы дают все ответы сразу и даже раскрывают преступления.
Правда: результаты судмедэкспертизы лишь помогают собрать доказательства.
Миф: пистолет с глушителем практически беззвучен.
Правда: глушитель подавляет шум, но выстрел все равно слышен.
Миф: любой навесной замок можно открыть, выстрелив в него.
Правда: маленькая пуля вряд ли пробьет толстую дужку металлического замка.
Миф: полиция может отследить звонок за одну минуту.
Правда: на самом деле на это требуется около часа.
Миф: во время свободного падения с парашютом можно спокойно поболтать.
Правда: вы друг друга просто не услышите, вокруг бешено ревет воздух.
Миф: остановившееся сердце можно запустить с помощью дефибриллятора.
Правда: если сердце перестало биться, дефибриллятор его не запустит, а, скорее, сожжет.
Источник: Bigpicture.ru
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