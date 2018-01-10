Касательно представления декларации по ИПН и имуществу (форма 230.00)

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области (далее - ДГД по ВКО) напоминает, что согласно Закону РК «О противодействии коррупции», одной из обязанностей государственных служащих является представление в налоговый орган по месту жительства декларации о доходах и принадлежащем ему имуществе, находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу формы 230.00 в соответствии с Налоговым кодексом представляют депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, а также физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом РК и Законом РК «О противодействии коррупции».

Декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) ежегодно не позднее 31 марта.

Декларацию государственные служащие вправе предоставлять в соответствующие налоговые органы по выбору: на бумажном носителе - в явочном порядке или по почте заказным письмом с уведомлением; в электронном виде.

В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

В случае отсутствия доступа к Интернету, в каждом управлении государственных доходов имеются терминалы налогоплательщиков, посредством которых государственные служащие могут также отправить свою декларацию.

Форма налоговой отчетности 230.00 и правила ее заполнения расположены на портале Комитета государственных доходов Министерства Финансов РК по адресу kgd.gov.kz, раздел «Законодательство РК» - «Формы налоговой отчетности» - «ФНО 2017 год» - «Индивидуальный подоходный налог и социальный налог» - «Форма 230.00».

Для представления деклараций в электронном виде государственным служащим необходимо получить индивидуальные криптографические ключи, обратившись в налоговый орган по месту жительства либо в ЦОН.

Кроме того, напоминаем, что законом установлена обязанность супруга (супруги) государственного служащего по сдаче декларации ф.230.00 о доходах и имуществе.

Также, обращаем ваше внимание, что Кодексом РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в сроки, установленные законодательством Республики.