Раскрыты обстоятельства смерти Михаила Державина

Народный артист России Михаил Державин с декабря находился в больнице. Об этом рассказала супруга актера Роксана Бабаян, пишет «Комсомольская правда».

«Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — поведала она.

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС, что в последнее время актер находился в реанимационном отделении одной из московских клиник. Он добавил, что артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

Напомним, народный артист России Михаил Державин скончался сегодня.

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Фото: РБК