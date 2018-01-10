Аким ЮКО: Послание Президента поможет достичь новых целей

Резюмируя 10 направлений, озвученных в Послании Главы государства, Ж.Туймебаев поручил разработать системный график работ и медиаплан по пропаганде и разъяснению главного политического документа страны.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на внеочередной девятнадцатой сессии областного маслихата призвал казахстанцев к совместной реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает пресс-служба акима ЮКО.

Более того, глава региона подробно остановился на каждом из десяти направлений, озвученных в Послании Президента РК и подчеркнул, что в политическом документе Главы государства сказано, что необходимо сделать для достижения успехов в условиях четвертой промышленной революции.

«Первое направление. «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий», - сказал Президент. В этом направлении в области будет максимально ускорена работа. Нам необходимо эффективно использовать потенциал 11 индустриальных зон, расположенных в нашем регионе. В 2017 году в индустриальных зона было реализовано 13 проектов, стоимостью 9,4 млрд. тенге. Теперь, нам нужно дальше улучшать работы в этом направлении. Сегодня на действующих предприятиях внедряются новые цифровые технологии, культивируются новые индустрии. Использование современных технологий, позволяет сократить выбросы в атмосферу, время производственного цикла, и уменьшить потребление энергии. Это способствует повышению производительности.

Вторая задача Президента – «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала». Президент призвал к эффективному использованию природных ресурсов и поиску возобновляемых источников энергии. Вы знаете, что после прошедшей в Астане выставки «ЭКСПО-2017» в области ведется активная работа в этом направлении. В прошлом году малые гидроэлектростанции были введены в эксплуатацию в Сайрамском и Казыгуртском районах. Кроме того, в Шымкенте состоялся запуск первой в Центральной Азии биогазовой установки.

Все это делается при поддержке государства. В настоящее время в нескольких районах нашей области совместно с иностранными инвесторами ведется строительство ряда энергетических объектов. Теперь, у 26 проектов, реализуемых в области развития зеленой экономики, появится новый импульс», - сказал Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, говоря о третьем направлении - «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса, глава региона отметил, что Южно-Казахстанская область, как аграрный регион лидирует в применения передовых технологий в сфере сельского хозяйства.

«К примеру, метод капельного орошения дополнительно внедрен на 7,5 тыс. га, тем самым общий объем достиг 58,5 тыс. га. На сегодняшний день площадь интенсивных садов достигла 2 тыс. 800 га. В этом году будет на систематической основе будут осуществляться работы по внедрению новых технологий. Четвертое направление - Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Напомню, в ходе общенационального телемоста с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса» Глава государства запустил комплекс класса А+ «Continental Logistics Shymkent», расположенный в транспортно-логистическом центре города Шымкент. Географически выгодное расположение нового транспортно-логистического центра Continental Logitics Shymkent в непосредственной близости от автодороги Западная Европа — Западный Китай и железнодорожной линии будет способствовать развитию региона как центра консолидации и деконсолидации грузов. Это, в свою очередь, даст мощный импульс становлению региона как транспортно-логистического хаба и увеличению грузооборота через территорию Республики Казахстан. На сегодняшний день в торгово-логистическом центре, площадь которого составляет 92 га, реализуются 8 проектов инвестиционной стоимостью 35,6 млрд тенге. Здесь услуги зоны таможенного оформления, фитосанитарного и ветеринарного контроля представлены по принципу «одного окна». Наряду с этим предусмотрена услуга склада временного хранения», - сказал аким области.

Также, глава региона отметил, что обеспечение казахстанцев доступным жильем остается серьезной социальной проблемой. В своем Послании Глава государства обращает особое внимание на сферу жилищного строительства. К примеру, в прошлом году велось строительство 245 многоэтажных жилых домов. Из них на сегодняшний день во благо народа сдан 91 жилой дом общей площадью 347,2 тыс. кв. метров, в эксплуатацию введены 4733 квартиры. Строительство оставшихся 154 многоэтажных домов планируется завершить в 2018 году. Помимо этого, в этом году начнется строительство 100 многоэтажных жилых домов

Резюмируя 10 направлений, озвученных в Послании Главы государства, Ж.Туймебаев поручил разработать системный график работ и медиаплан по пропаганде и разъяснению главного политического документа страны.