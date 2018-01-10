В Италии умер легендарный участник Сопротивления "Д`Артаньян"

Мессори, носивший среди партизан прозвище Д`Артаньян, вместе с десятком боевых товарищей провел диверсионную операцию, ставшую одним из героических эпизодов войны за освобождение Италии от нацистской оккупации.

Участник итальянского движения Сопротивления Амос Мессори, который спас город Ивреа от бомбардировки союзников, скончался во вторник в Италии на 96-м году жизни, передает РИА Новости.

Как сообщает газета la Repubblica, Мессори, носивший среди партизан прозвище Д`Артаньян, вместе с десятком боевых товарищей провел диверсионную операцию, ставшую одним из героических эпизодов войны за освобождение Италии от нацистской оккупации.

Узнав о планах авиации союзников провести бомбардировку города Ивреа для уничтожения стратегического моста, соединяющего Францию и Италию, партизаны решили взорвать мост сами. Они опасались, что авианалет привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения многотысячного города.

Ночью 23 декабря 1944 года Д`Артаньян и партизаны смогли избежать патрулей и охраны и заложили взрывчатку под мост, активно использовавшийся для передвижения немецких войск и военной техники. Мессори и командир группы лично установили таймер на 30 минут, после чего отряд безопасно покинул район операции.

Жизни Амоса Мессори посвящена книга "Парень, который мечтал о полетах" писательницы Симонетты Валенти, которая собрала воспоминания ветерана.