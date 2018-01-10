19 января истекает срок сдачи статотчетности по форме 3-информ за 2017 год. Проверьте себя в списках!

форме 3-информ

Уважаемые респонденты!

19 января 2018 года истекает срок сдачи статистической отчетности по форме 3-информ за 2017 год.

Отчет по форме 3-информ «Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях» представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с видами экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 56, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68-74, 77-82, 86, 90, 93, 95.1, 96.04 с численностью свыше 100 человек, а также с ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30 независимо от численности - сплошным методом, по указанным ОКЭДам (исключая ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30) с численностью до 100 человек - выборочным методом, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие электронную коммерцию, независимо от ОКЭД, по списку.

Проверить себя в списке по форме 3-информ:

Для респондентов, на которых распространяются обязательства по представлению формы 3-информ, при отсутствии списков выборочных обследований представление данных форм обязательно.

Предоставление статистической отчетности в электронном виде

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность» респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.