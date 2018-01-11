В Павлодаре школьники замерзают в классах
Администрация школы признает: в здании прохладно.
В Павлодаре замерзают ученики. Температура в кабинетах одной из городских школ по утрам – всего лишь 13 градусов тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.
Школьники вынуждены учиться в верхней одежде. В кабинетах теплеет только к обеду. Директор школы во всём винит тепловиков.
Каждый день родители учеников 43 школы Павлодара проверяют температуру в кабинетах. Дети на уроках стали мерзнуть, что сказалось и на их здоровье. Греются, прижимаясь к батареям.
– Невозможно совсем сидеть, вот они все понадевали куртки. Но в коридор они не выбегают, потому что в коридоре очень холодно. Они закрывают кабинет и сидят. Все одни мысли у детей – чтобы руки не мерзли, ручка писала нормально. Ручки не пишут – замерзают, - жалуется мама ученика школы №43 г. Павлодар Татьяна Тугенева.
Холодно за окном и сыро внутри. В таких условиях детям приходится учиться уже второй год. До этого проблем не возникало.
Администрация школы признает: в здании прохладно. Если с утра в кабинетах около 13 градусов тепла, к обеду становится чуть теплее. В морозильную камеру рискует превратиться спортзал. Учителя винят во всём тепловиков. Якобы теплоснабжение подается с низким давлением.
– На входе сейчас 80 градусов, на «обратке» – 44. Потеря значительная. Если бы было давление от тепловиков подача сильнее, то, естественно, и здесь температура была бы выше, и прогревалось бы здание, - сказала заместитель директора по хозчасти школы № 43 г. Павлодар Надежда Лапина.
У тепловиков другая версия. Более того, ни одного обращения от руководства 43 школы за два года они не видели.
– В нынешнем отопительном сезоне заявок на недостаточное теплоснабжение от представителей школы № 43 в адрес ТОО «Павлодарские тепловые сети» не поступало. Параметры теплоносителя на тепловом узле соответствуют заданному режиму, - заявила пресс-секретарь АО «Павлодарэнерго» Олеся Емельянова.
Пока взрослые не могут выяснить, кто и что должен сделать, дети мерзнут. Их родители с ужасом ждут крещенских морозов. Ведь даже в эти холодные дни павлодарские дети, в отличие от учеников соседних регионов, учатся. Чиновники оставили температурные параметры для отмены занятий без изменений.
Фото: Cxid.info
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