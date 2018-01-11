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Цена барреля нефти Brent побила рекорд

11 января 2018, 08:55

Теперь она составляет 69 долларов.

Впервые за 2,5 года цена барреля нефти Brent достигла нового максимума, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Теперь она составляет 69 долларов.

Такую цифру показали торги на лондонской бирже ICE. Цены на черное золото растут после обнародования доклада министерства энергетики США, в котором средняя стоимость нефти WTI прогнозируется на уровне 55 долларов. По официальным данным, число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю неожиданно сократилось на 5 единиц.

По данным MarketWatch, это говорит о потенциальном снижении добычи нефти. К слову, WTI также повысилась до отметки 63 доллара. В последний раз такой показатель был зафиксирован в декабре 2014 года.

Фото: Новостной портал Infozakon


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