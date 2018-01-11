Как замело астанчан

Жители и гости столицы в социальных сетях активно делятся фотографиями и видео метели, которая разыгралась сегодня в городе, передает Zakon.kz.

Напомним, на сегодня, 11 января, РГП "Казгидромет" объявил в столице штормовое предупреждение. В Астане ожидается временами снег, низовая метель, гололед, юго-западный, западный ветер временами до 15-20 м/с, ночью 11 января порывы до 25 м/с.

Отметим, что в столице на уборку снега сегодня выехало 1345 единиц техники. Последние дни в Астане коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Только за одни вчерашние сутки ТОО «Астана Тазалык» из Астаны было вывезено более 34 тысяч кубометров снега. Вывоз снега производится круглосуточно в будние, выходные и праздничные дни.

Фото: 24.kz

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