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Полиция просит астанчан не парковаться у обочин дорог

11 января 2018, 11:00

В связи с погодными условиями полицейские Астаны призывают участников дорожного движения к внимательности и осторожности.

ДВД Астаны распространил обращение к жителям города в связи с погодными условиями, передает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий просим водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями, не отвлекаться от управления автомобилем, быть внимательными при движении, пешеходов - переходить проезжую часть в установленных местах. Водителей просим не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - сказано в обращении полиции.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) для всех видов автотранспорта закрыты все выезды из города. За истекшие сутки зарегистрированы более 60 ДТП, 1 человек получил травмы, погибших нет.

фото: кадр YouTube

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