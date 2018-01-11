Из-за непогоды закрыт аэропорт Кокшетау

По предварительным данным аэропорт будет закрыт сегодня до 16.00.

Аэропорт Кокшетау закрыт из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в справочной аэропорта Кокшетау, по предварительным данным аэропорт будет закрыт сегодня до 16.00 в связи с погодными условиями. Будет ли он работать после 16.00, определит погода.

«В ближайшие сутки по области ожидается метель, на завтра также прогнозируется метель, но слабее. Возможно, сегодня после 16.00 погода не улучшится. Пока ветер усиливается, все в штормовом режиме», - сообщил «Казинформу» начальник отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Даниель Жумажанов.

Ранее стало известно о том, что из-за непогоды закрыт аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.

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