В ЮКО открылись два реабилитационных центра

Одно из медицинских учреждений занимается реабилитацией детей в возрасте до 3 лет. Второе – лечит детей с неврологическими заболеваниями в возрасте до 15 лет.

Сегодня в Южно-Казахстанской области состоялось открытие двух неврологических реабилитационных центров для детей. До сегодняшнего дня такой центр функционировал лишь в Астане, теперь он появился и в Шымкенте. Открытию центров особенно рады родители детей, стоявшие в очереди для того, чтобы поехать по квоте в Астану. Ознакомившись с работой центра, глава региона Жансеит Туймебаев выразил уверенность в том, что данные учреждения позволят снизить инвалидность среди детей, передает пресс-служба акима ЮКО.

«До сегодняшнего дня в нашей области отсутствовало специальное учреждение для лечения детей с диагнозом церебральный паралич. В целом, в области на сегодняшний день с неврологическими заболеваниями на диспансерном учете состоят около 2-х тыс. детей в возрасте до 3 лет. Для получения лечения они были вынуждены обращаться в детский реабилитационный центр Астаны. Это безусловно вызывало существенные трудности у родителей больного ребенка. Анализируя эти вопросы возникла необходимость открыть центры, направленные на обеспечение полной своевременной, комплексной и системной реабилитации детей. Сегодня благодаря системной работе, мы открываем сразу два специальных учреждения», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, одно из медицинских учреждений занимается реабилитацией детей в возрасте до 3 лет. Второе – лечит детей с неврологическими заболеваниями в возрасте до 15 лет. Отметим, что, каждый из двух центров рассчитан на 100 мест. Учреждения оснащены роботизированными оборудованиями «LOKOSTATION». Этот аппарат применяется для детей с 4-х лет с диагнозом детский церебральный паралич. Все упражнения, выполненные при помощи данного оборудования, помогают сохранить работоспособность мышц, способствует правильному формированию коры головного мозга, и создает условия для быстрой реабилитации пациента. В каждом центре ежегодно в плановом порядке будут проходить реабилитацию 3200 детей.

Ознакомившись с возможностями двух центров, глава региона отметил о том, что в ближайшее время специалистов медицинского учреждения планируется направить в страны дальнего и ближнего зарубежья на повышение квалификации. На основе данной инициативы планируется прибытие из Германии тренеров международного уровня, которые проведут семинар-тренинги по восстановлению опорно-двигательной системы пациентов.