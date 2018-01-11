Алматинских водителей предупредили о начале снегоуборочных работ

Препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

Из-за начавшегося снегопада, который будет продолжаться с перерывами до 16 января, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время, передает Zakon.kz.

В управлении предупредили, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

Также, автомобилистам рекомендуется отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска возникновения аварий из-за непогоды и использовать общественный транспорт.

При острой необходимости поездки на личном транспорте, водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Фото: inalmaty.kz.