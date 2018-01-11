Оформление ЭСФ по международным перевозкам стало обязательным

Уважаемые налогоплательщики осуществляющие международные перевозки грузов в 2018 году!

ДГД по Восточно-Казахстанской области доводит до сведения, что с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс), принятый 25 декабря 2017 года Законом РК № 121-VI.

В рамках указанного Кодекса введена норма (подпункт 4 пункта 3 статьи 412 Налогового кодекса), согласно которой налогоплательщики, осуществляющие международные перевозки грузов, обязаны выписывать, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактуру в электронной форме.