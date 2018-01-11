В ЮКО 2, 5 и 7 классы полностью перешли на обновленное содержание образования

В первом полугодии прошлого года для 755 учителей физики, информатики, химии и биологии прошли курсы английского языка.

В прошлом году учителя 2, 5 и 7 классов всех 1029 общеобразовательных школ Южно-Казахстанской области полностью перешли на обучение учеников по обновленному содержанию образования. Об этом сообщили специалисты областного управления образования, передает пресс-служба акима ЮКО.

По их словам, в течение двух лет на систематической основе проводилась работа по переподготовке педагогических кадров по обновленному содержанию на опыте Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». К примеру, в 2016 году 15 500 учителей повысили свою квалификацию в рамках обновленного содержания образования, а в 2017 году - 18 328 педагогов.

В целях активизации работ в этом направлении, в прошлом году между акиматом Южно-Казахстанской области и Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» был подписан меморандум о сотрудничестве. На основании этого, в целях изучения опыта данной организации, на базе двух интеллектуальных школ города Шымкент специалистами методических кабинетов проведены семинары для методистов.

Вместе с тем, были организованы региональные семинары с участием модераторов 100 ведущих школ и методистов районных, городских отделов образования, а также 124 преподавателей из областных специализированных учебных заведений. Кроме того, в 15 районах были созданы мобильные группы, в состав которых вошли 352 педагога.

Наряду с этим, для перехода на обновленное содержание образования в 2017-2018 учебном году, лучшие учителя области каждую неделю в среду и пятницу проводят онлайн-уроки, и делятся своим опытом.

Также, в первом полугодии прошлого года для 755 учителей физики, информатики, химии и биологии прошли курсы английского языка. Проведены работы по повышению знаний английского языка до базового уровня А1А2 и методистов до уровня В1В2. В результате, учителя, овладевшие уровнем B2 и преподающие на английском языке, будут получать 30-процентную надбавку к зарплате.