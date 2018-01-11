Министр национальной экономики рассказал о вкладе нефтяников в ВВП Казахстана

«Что касается добычи, во-первых, можно всех поздравить и сказать спасибо нашим нефтяникам. 86,2 (миллиона тонн — прим. авт.) - это рекордный объем добычи нефти за всю историю страны. Он существенно помог, будем откровенными, в достижении 4% роста ВВП», — подчеркнул Сулейменов, комментируя итоги 2017 года.

Глава Миннацэкономики отметил, что на 2018 год министерство энергетики запланировало объем добычи «примерно такой же или даже несколько выше».

«Конкретные цифры мы озвучим при уточнении макропрогноза, когда они у Минэнерго будут. Не менее уровня, который был в этом году», — заметил Сулейменов.

Казахстан как нефтедобывающая страна участвует в сделке стран-экспортеров нефти ОПЕК+, которая обязывает сокращать уровень добычи «черного золота».

30 ноября 2016 года в Вене 13 стран, состоящие в членстве ОПЕК и вне этой организации, контролирующие примерно 60% мировой добычи нефти, приняли решение о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Год спустя Страны ОПЕК и партнеры договорились о продлении сделки, по условиям которой в 2018 году уровни добычи нефти не будут превышать уровней 2017 года.

Минэнерго Казахстана не раз заверяло, что страна будет выполнять обязательства о продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца 2018 года, отмечая, что сделать это Казахстану будет нелегко. По итогам 2017 года планировалось добыть не менее 85 миллионов тонн нефти.