Аэропорт Астаны возобновил работу
Буран в столице Казахстана стихает.
Столичный аэропорт возобновил свою работу. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Напомним, 11 января в Астане из-за бурана был закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Открытие аэропорта планировалось на 17.00. Службами аэропорта ведется зачистка взлетно-посадочной полосы, магистральныx рулежныx дорожек и рулежек. Проводится активная чистка гейтов, снегоуборочная техника работает интенсивно.
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