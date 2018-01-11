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Аэропорт Астаны возобновил работу

11 января 2018, 18:16

Буран в столице Казахстана стихает.

Столичный аэропорт возобновил свою работу. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Напомним, 11 января в Астане из-за бурана был закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Открытие аэропорта планировалось на 17.00. Службами аэропорта ведется зачистка взлетно-посадочной полосы, магистральныx рулежныx дорожек и рулежек. Проводится активная чистка гейтов, снегоуборочная техника работает интенсивно.

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