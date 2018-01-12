Об обязанности представления реестра договоров аренды (пользования) по форме 871.00

Департамент государственных доходов по Актюбинской области напоминает, что в соответствии с Законом РК от 27 октября 2015 года № 364-V с 1 января 2017 года вступила в действие статья 67-1 «Особенности установления реестра договоров аренды (пользования) и сроки его представления» Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Согласно пункту 2 статьи 67-1 Налогового кодекса реестр договоров аренды (пользования) представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Форма налоговой отчетности (форма 871.00) и правила ее составления утверждены приказом Министра финансов РК от 8 августа 2016 года № 432 о внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587.