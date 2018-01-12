Утверждены поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой

Национальный Банк информирует о принятии постановления Правления Национального Банка от 27 сентября 2017 года № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка РК от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (далее - Постановление).

Постановление разработано в соответствии с Законом РК от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными законодательными актами и обеспечивает функционирование на рынке наличной иностранной валюты организаций, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченных организаций), с достаточной капитализацией, способных обеспечить безопасный уровень сервиса для населения как потребителей финансовых услуг.

В частности, Постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций. В соответствии с Постановлением минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 30 миллионов тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы, 20 миллионов тенге - для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 миллионов тенге - для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2017 года за № 16162 и вводится в действие с 26 января 2018 года.