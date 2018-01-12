Из-за непогоды закрыты дороги в нескольких областях РК

По данным РГП «Казахавтодор» из-за погодных условий закрыты дороги в нескольких областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

В Астане с 01.00 11 января в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Акмолинской области с 08.30 11 января в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости), закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Восточно-Казахстанской области с 12.20 11 января закрыто движение на автодороге республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (667-587 км), граница Павлодарской области-с.Бескарагай для всех видов автотранспортных средств.

В Карагандинской области с 08.00 11 января в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости), закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Павлодарской области с 11.30 11 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Костанайской области с 16.00 11 января в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости), закрыто движение на участках автодорог областного значения «Аркалык-Торгай» (0-287 км), «Аулиеколь-Жолдама» (0-257 км) для всех видов автотранспортных средств.

В Северо-Казахстанской области с 17.00 11 января в связи с закрытием движения из-за погодных условий, на участке автодороги А-1 «Астана-Петропавловск» (0-341 км) в Акмолинской области, ограничено движения пассажирского автотранспорта на выезд за границы Северо-Казахстанской области в направлении города Кокшетау.

Также в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости), закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения по всем направлениям в следующих районах: Айыртауский, Акжарский, г. Мусрепова, Тайыншинский, Уалихановский для всех видов автотранспортных средств.

Фото: КЧС МВД РК