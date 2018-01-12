Назарбаев назначил координатора по вопросам ШОС

В четверг, 11 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил национального координатора по вопросам ШОС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

Кроме того, распоряжением Главы государства Абишев Айдар Жолбарысович освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.