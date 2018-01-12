Основные моменты реванша Головкин - "Канело" согласованы - промоутер

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что переговоры по поводу реванша его подопечного Сауля "Канело" Альвареса с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным выходят на финишную прямую, сообщает Vesti.kz.

"Это будет еще одна великая битва. Скорее всего, будет логичным сделать потом еще один реванш. Но сначала мы хотим сосредоточиться на том, чтобы организовать второй бой, а уже потом говорить о третьем. Я знаю, что "Канело" собирается выиграть. Я считаю, что в тот раз он управлял Головкиным в трех последних раундах. Пересмотрите тот бой. "Канело" контролировал Головкина в трех последних раундах. И на этот раз "Канело" будет еще легче. Это нелегкая битва, но теперь у него есть опыт.

Мы обменялись контрактами. Мы прошли три пересмотра. Я надеюсь на последний пересмотр в четверг или пятницу. Все основные моменты были согласованы. Остались некоторые детали, которые также важны, но это не главное", - сказал Гомес.

"Как только мы получим подписанные контракты, приступим к работе", - добавил промоутер по поводу выбора города, в котором состоится бой.

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Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы. Предварительной датой реванша называется 5 мая.

Фото: eurosport.ru.