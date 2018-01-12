Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 329,73 (-0,88), CNYKZT_TOD - 50,8600/50,9000

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 15 января в США (День Мартина Лютера Кинга). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 329,73 тенге за доллар (-0,88 тенге), объем торгов - 102 600 тыс. USD (+52 900 тыс. USD).

По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 50,8600 тенге за юань, предложение - 50,9000 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.