Вопросы занятости Атырауской области будет курировать Аскар Жанахмет

В Атырауской области назначен руководитель Управления координации занятости и социальных программ. Новую должность получил Аскар Жанахмет. До назначения он работал заместителем в управлении координации занятости и социальных программ. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Региональной службе коммуникаций при апарате акима области.

Активу региона нового руководителя представил первый заместитель, исполняющий обязанности акима Атырауской области, Сагындык Лукпанов. Он отметил, что Аскар Жанахмет был назначен согласно принципам меритократии, подчеркнув его стаж работы в частном секторе и государственных органах. Сагындык Лукпанов отметил, что новый руководитель управления был назначен по итогам результатов конкурса на занятие вакантной государственной должности.

Аскар Жанахмет имеет два высших образования в сферах строительства и экономики. Начал свой трудовой путь в частном секторе.

С 2006 по 2011 год — менеджер, генеральный директор частной компании.

С 2012 года — начал работу на государственной службе, работал на должностях главного специалиста, инспектора, заместителя руководителя отдела, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

С 2017 по 2018 год — заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ.