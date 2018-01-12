Тенге незначительно укрепился
В обменниках доллар покупают/продают за 329,8-331,3 тенге, евро - за 395-400 тенге, рубль за 5.8-5.86 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже, передает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 329,73 тенге. Объем торгов составил 102,6 миллиона долларов. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
В обменниках доллар покупают/продают за 329,8-331,3 тенге, евро - за 395-400 тенге, рубль за 5.8-5.86 тенге.
Фото: pravda-tv.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.