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Тенге незначительно укрепился

12 января 2018, 11:35

В обменниках доллар покупают/продают за 329,8-331,3 тенге, евро - за 395-400 тенге, рубль за 5.8-5.86 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже, передает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 329,73 тенге. Объем торгов составил 102,6 миллиона долларов. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

В обменниках доллар покупают/продают за 329,8-331,3 тенге, евро - за 395-400 тенге, рубль за 5.8-5.86 тенге.

Фото: pravda-tv.ru.


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