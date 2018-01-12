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Гари Олдман завоевал премию Critics' Choice Awards за лучшую мужскую роль

12 января 2018, 12:00

За награду кинокритиков в категории "лучший актер" также боролись Тимоти Чаламет, Джеймс Франко, Джейк Джилленхол, Том Хэнкс, Дэниел Калуя и Дэниел Дэй-Льюис.

Премии кинокритиков США Critics' Choice Awards за лучшую мужскую роль удостоен Гари Олдман за роль Уинстона Черчиля в картине "Темные времена", сообщает РИА Новости.

23-я церемония вручения престижной награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CW.

За награду кинокритиков в категории "лучший актер" также боролись Тимоти Чаламет, Джеймс Франко, Джейк Джилленхол, Том Хэнкс, Дэниел Калуя и Дэниел Дэй-Льюис.

Премия крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. Награда считается барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в марте церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".

Фото: 24СМИ


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