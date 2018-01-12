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Toyota рассекретила концептуальный гиперкар GR Super Sport Concept

12 января 2018, 12:22

Японская компания Toyota Motor Corporation и её подразделение Toyota Gazoo Racing официально рассекретили концептуальный гибридный гиперкар GR Super Sport Concept.

Напомним, в декабре прошлого года японский бренд официально анонсировал премьеру этой модели, опубликовав её затемненное изображение. Теперь же мы можем взглянуть на первые официальные фото новинки.

Отмечается, что при создании концепта Toyota GR Super Sport Concept было использовано множество решений из мира автоспорта. В частности, были использованы решения от гибридного гоночного прототипа Toyota TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по автогонкам на выносливость WEC.

Например, экстремальный концепт GR Super Sport Concept оснащён 2,4-литровым двигателем V6 с двойным наддувом, как в гоночном прототипе, который также объединён с гибридной системой Toyota. Предположительно, суммарная отдача составляет 1000 (986) лошадиных сил.

К сожалению, в настоящий момент компания Toyota Gazoo Racing не опубликовала подробную информацию о новинке, но представители марки отметили, что компания планирует развивать спортивные автомобили, используя гоночные технологии.

Прототип Toyota GR Super Sport Concept получил достаточно агрессивный дизайн экстерьера, и выглядит так, будто готов выйти на старт гонки первенства WEC. Как видно на фото, у машины нет фар головного света, нет ничего похожего на традиционную дверь, никаких обычных окон и ничего не создаст впечатление, что ее можно использовать на дороге.


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