Оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков.

Грязевые оползни в калифорнийском округе Санта-Барбара серьезно повредили дом известного голливудского актера Джеффа Бриджеса, сообщает РИА Новости.

Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей, восемь человек остаются пропавшими без вести.

"Наш дом был серьезно поврежден, но мы в безопасности, и мы благодарны за это спасателям, которые неустанно работают во благо людей", — написал Бриджес в Twitter.

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели ищут пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток обученных собак.

Джефф Бриджес известен по главным ролям в таких фильмах, как "Большой Лебовски", "Король-рыбак" и "Страна приливов". В 2010 году он получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".

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