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Сохранен СНР на основе патента с действующими ограничениями

ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с нормами нового Налогового кодекса сохранен специальный налоговый режим на основе патента с действующими ограничениями, в том числе по размеру предельного дохода и запрету использования наемных работников. При этом:

- из патента исключен социальный налог (не являются плательщиками социального налога);

- для всех налогоплательщиков, применяющих данный режим (кроме лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли) снижена налоговая ставка до 1%;

- для лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли, сохранена ставка в размере 2%. Вместе с тем, доходы, полученные таким налогоплательщиков путем безналичных расчетов, будут облагаться по ставке 1%, для чего будет вестись налоговый регистр с выделением таких доходов.

- с 2020 года вводится дополнительное ограничение по видам деятельности - установлен перечень разрешенных по патенту видов деятельности.


12 января 2018, 13:18
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области

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