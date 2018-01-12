Снегопад в Алматы продолжится еще 4 дня - синоптики
Городские коммунальные службы продолжают уборку снега. За прошедшую ночь из города вывезли 5,5 тыс кубических метров снега.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Алматы продлится с перерывами до 16 января, передает Казинформ.
Сегодня в Алматы погода без осадков, с температурой 4 градуса со знаком минус. Высота снежного покрова от выпавшего накануне снега составила 15 сантиметров.
Городские коммунальные службы продолжают уборку снега. За прошедшую ночь из города вывезли 5,5 тыс кубических метров снега.
Фото: Sputnik / Марат Елеусизов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.