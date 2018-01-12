Президент поставил точку в вопросах оздоровления финансового сектора - Перуашев

Депутат подчеркнул, что невозможно оздоровить банки не дав возможности не состоявшимся кредиторам признать их банкротами и освободить их от этого бремени.

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев считает необходимым ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц, передает Казинформ.

«Очень важным является поручение Главы государства по стабилизации финансовой системы. С 2014 года партия «Ак жол» неоднократно предлагала Правительству разработать и принять закон о банкротстве физических лиц», - сказал Азат Перуашев, выступая на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Депутат подчеркнул, что невозможно оздоровить банки не дав возможности не состоявшимся кредиторам признать их банкротами и освободить их от этого бремени.

«Речь идет о наших гражданах, многие из которых взяли в период подъема кредиты, в том числе ипотечные, а потом стали не в состоянии оплачивать их. Президент дал четкое поручение, я думаю, он ставит жирную точку в этом вопросе. Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц», - заявил Азат Перуашев.

«Государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан. Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим лицам»,- заявил Глава государства в своем Послании.

Серик Сабеков.

Фото: ca-monitor.kz.