В Жамбылской области обсудили Послание Главы государства

В рамках собрания докладчиками было подчеркнуто, что регион приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства.

Основные задачи ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана обсуждались сегодня на активе Жамбылской области под председательством главы региона Аскара Мырзахметова, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Напомним, Лидер нации Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». В нем Елбасы выделил десять основных задач: индустриализация; дальнейшее развитие ресурсного потенциала;«Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса; повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры; внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе; «Перезагрузка» финансового сектора; человеческий капитал – основа модернизации; эффективное государственное управление; борьба с коррупцией и верховенство закона и «Умные города» для «умной нации».

- Как вам известно в прошлом году началось третье возрождение Казахстана. В настоящее время реализуется комплексная программа «Цифровой Казахстан». Основной целью программного документа является развитие инфраструктурных и технологических приоритетов. Для вступления Казахстана в ряды лидеров нового мира необходима цифровизация и внедрение современных технологий во все сферы жизни. Сегодня мы собрались для подробного разъяснения и реализации стратегического документа,- сказал глава региона Аскар Мырзахметов.

Также в ходе актива выступили генеральный директор Жамбылского филиала ТОО «Казфосфат» М. Искандиров, директор ТОО «Меркі ет» Б. Егембердиев, ректор ТарГУ им. М.Х.Дулати М. Сарыбеков, директор ТОО «Торговый дом GOOD LOOK» А. Коскиниди и другие спикеры.

В рамках собрания докладчиками было подчеркнуто, что регион приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства.

По итогам мероприятия акимом области были даны соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных задач. Глава региона поручил детально изучить Послание Президента, обсудить в своих трудовых коллективах.