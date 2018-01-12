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Послание пронизано заботой о каждом гражданине Казахстана - Кул-Мухаммед

12 января 2018, 15:40

Мухтар Кул-Мухаммед отметил необходимость доведения сути Послания до каждого гражданина Казахстана.

Послание Главы государства систематизирует все крупнейшие инициативы. Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, передает Казинформ.

«Послание Главы нашего государства систематизирует все крупнейшие инициативы Лидера нашей нации по дальнейшей политической, социальной, экономической и духовной модернизации страны. Оно пронизано заботой о каждом гражданине Казахстана, о его здоровье и росте благосостояния каждого казахстанца», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед, выступая на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Президента.

Он также отметил необходимость доведения сути Послания до каждого гражданина Казахстана.

«Наша с вами теперь задача - довести суть этого Послания до каждого гражданина нашей страны. Оно четко и ясно расписано в уникальном документе, обеспечивающем реализацию десяти основных приоритетов нашей страны. Я знаю, что депутатский корпус с начала этого года объезжает все наши регионы, встречается с населением. Я тоже приступил к этому диалогу, недавно побывал в Алматинской области. Действительно, Послание, прежде всего, во главу угла ставит заботу о человеке», - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Серик Сабеков.

Фото: kazpravda.kz.


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