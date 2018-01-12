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Айдар Махметов покинул "Самрук-Казына"

12 января 2018, 16:16

На данный момент у него уже есть предложения по дальнейшей работе.

Директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов ушел из АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

"Вот и подошёл срок моей работы в Фонде «Самрук-Казына». Сегодня - последний день. Ровно 6 лет. Самое долгое мое пребывание на одной позиции. И самый интересный период моей профессиональной жизни. Было реализовано большое количество интересных и важных проектов. Состоялись встречи и знакомства с интереснейшими людьми во многих странах света", - написал он.

Айдар Махметов отметил, что на данный момент у него уже есть предложения по дальнейшей работе.

"Сейчас хотелось бы отдохнуть пару недель. Уже есть пара предложений по дальнейшей работе, в том числе и из-за рубежа. Надо будет сесть, проанализировать, все взвесить и решить. Пора двигаться дальше. Новому руководству Самрука в лице Есимова Ахметжана Смагуловича желаю большой, плодотворной работы. Уверен, что такому маститому руководителю с огромным опытом работы на самых важных участках государственного значения все по плечу", - подытожил он.

Напомним, он занимал эту должность с 13 февраля 2012 года. Также в 2013—2015 годах был генеральным менеджером, а позже — членом попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

Фото: facebook.com/aidar.makhmetov


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