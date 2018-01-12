Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Во время репетиции парада трое индийских военных упали с вертолета

12 января 2018, 16:25

Военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице.

Трое военнослужащих получили серьезные травмы после того, как крепления троса, по которому они десантировались с вертолета, оборвались, сообщают Vesti.ru.

ЧП произошло 9 января в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.

На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.

"С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат", — прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.

Как сообщает Times Now, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.

Фото: twitter.com/MajorPoonia


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...