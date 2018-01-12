Серена Уильямс снялась с дочкой для обложки журнала Vogue
Сама Уимльямс написала в социальной сети Twitter: "Я очень рада попасть на обложку Vogue вместе с дочкой! Никогда не забуду этот момент".
Американская теннисистка Серена Уильямс, которая после рождения дочери приостановила свою спортивную карьеру, тем не менее, продолжает вести активную светскую жизнь, сообщают Vesti.ru.
So proud of my @voguemagazine cover baby and cover wifey.https://t.co/H4CoTL2E7F pic.twitter.com/nKfbEwPWGE— Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) 11 января 2018 г.
В преддверии новогодних праздников она снялась вместе с дочерью для февральского номера модного журнала Vogue.
При этом в самом издании будут опубликованы снимки Уильямс-младшей не только с ребенком от брака с бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном, но и с многочисленными родственниками теннисистки, включая ее старшую сестру Винус. Но на обложке журнала будет размещено фото Серены и ее дочки.
Сама Уимльямс написала в социальной сети Twitter: "Я очень рада попасть на обложку Vogue вместе с дочкой! Никогда не забуду этот момент".
Фото: vogue.com