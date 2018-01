Серена Уильямс снялась с дочкой для обложки журнала Vogue

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая после рождения дочери приостановила свою спортивную карьеру, тем не менее, продолжает вести активную светскую жизнь, сообщают Vesti.ru.

So proud of my @voguemagazine cover baby and cover wifey.https://t.co/H4CoTL2E7F pic.twitter.com/nKfbEwPWGE