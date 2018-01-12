Индекс промышленного производства составил 107,1%

В январе-декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует уровню прошлого года.

Индексы промышленного производства

в процентах к соответствующему периоду прошлого года

Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2017 года