Индекс промышленного производства составил 107,1%
В январе-декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует уровню прошлого года.
Индексы промышленного производства
в процентах к соответствующему периоду прошлого года
Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2017 года
|
|
Произведено
|
В % к 2016 г.
|
Нефть, включая конденсат газовый, млн тонн
|
86,2
|
110,5
|
Руды медные, млн тонн
|
95,3
|
121,5
|
Мука, млн тонн
|
4,1
|
103,7
|
Бензин, млн тонн
|
3,1
|
104,2
|
Газойли (топливо дизельное), млн тонн
|
4,4
|
94,8
|
Портландцемент, млн тонн
|
9,4
|
102,5
|
Плоский прокат, млн тонн
|
3,0
|
99,9
|
Медь рафинированная, млн тонн
|
0,4
|
104,2
|
Электроэнергия, млрд кВт/ч
|
103,1
|
109,0
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