Решить проблему Афганистана может Казахстан - The Washington Times

США стоит принять помощь от Казахстана в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане, пишет американское издание The Washington Times.

По словам автора статьи Тодда Вуда, запад не может решить проблему Афганистана в одиночку. Соединенные штаты и их европейские союзники могут лечить симптомы, предотвращая катастрофу ценой крови и больших затрат. Афганистан разрывает радикальный ислам, трайбализм и экономическая нестабильность. И только соседи, по мнению автора, могут помочь этой стране.

Однозначной необходимостью является вывод афганских военных из средневековья в XXI век. Америка, как заявляет автор статьи, уже потратила триллионы долларов. 20 триллионов государственного долга делает невозможным дальнейшее финансирование. В статье отмечается, что спасение региона должно исходить из стран, которые выиграют от стабильного Афганистана.

"Одна из стран, которая заинтересована в восстановлении Афганистана это Казахстан. Астана приняла обязательство обратить международное внимание на бедствие Афганистана. Я говорю: дайте им помочь нам. Китай проявил интерес к Центральной Азии и предоставляет удаленный порт для казахстанских товаров. Нет причин, по которым Кабул не может предоставить путь для товаров из региона в Пакистан и Индию. Проект "Пояса и Пути" Си Цзиньпина тянет регион для создания современной экономики, основанной на торговле и инвестициях", - написал Вуд.

По словам автора, Казахстан является естественным партнером США во взаимодействии с Афганистаном. Опубликованная Трампом Стратегия Национальной Безопасности гласит, что его администрация "будет работать со странами Центральной Азии, чтобы гарантировать доступ к региону для поддержки наших усилий по борьбе с терроризмом". Находясь в Совете Безопасности и председательствуя в этом году, Казахстан может сыграть большую роль в активизации международных усилий, организуя министерские дебаты по Центральной Азии и Афганистану в конце этого месяца.

"Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на следующей неделе. Вашингтону следует принять предложение помощи Астаны в вопросе безопасности и развития Афганистана", - заключил Вуд.

Фото: narod.ru.