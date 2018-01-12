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Холода после ураганов надвигаются на Казахстан

12 января 2018, 17:45

В южных районах республики ещё сохранятся снегопады.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на выходные, сообщает Zakon.kz.

Так, холодные атмосферные фронты, вызвавшие ураганные ветры и сильные метели в северных областях Казахстана, сместились на юг Западной Сибири. На смену им с северо-западных районов европейской части России смещается холодный антициклон, который и вызовет похолодание на большей части территории республики.

Но южные, юго-восточные и крайние восточные районы Казахстана в выходные дни и в понедельник ещё будут находиться в зоне влияния южной фронтальной системы. Поэтому здесь ещё сохранятся снегопады, в горных районах юго-востока возможен сильный снег. И, несмотря на похолодание, температура воздуха в республике ожидается близкой к норме.

Фото: express-k.kz.


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