Новые возможности развития в условиях 4-й промышленной революции - Отклик на послание президента

С первых дней провозглашения независимости, колоссальное значение в достижении успеха институциональных и национальных программ были правильно расставленные приоритеты.

Главным указателм нового Послания Президента является тотальная цифровизация экономики, которая скоординирует в себе практически все сферы общественного развития.

Четырехтысячный коллектив Акционерного Общества «Горно-металлургический Концерн «Казахалтын», как и весь народ Казахстана, с воодушевлением воспринял Послание Президента РК от 10.01.2018 года.

Обозначение индустриализации, как флагмана внедрения новых технологий, в первой задаче Послания мы как работники добывающего и обрабатывающего сектора экономики воспринимаем в качестве акцента на наш упорный труд.

Основным стабилизирующим фактором национальной экономики является дальнейшее развитие обрабатывающего сектора, внедрение и широкое применение новых технологий.

Казахстан наделен богатейшими природными ресурсами, которые нужно грамотно и рачительно использовать. Примером нового подхода к своему ресурсному потенциалу, позволяющего расширить мощности Концерна, включив во вторичную переработку миллионы тонн ТМО (техногенных минеральных образований), отходов, накопленных за весь 85-летний период деятельности предприятия, стал проект строительства трех фабрик, отвечающих мировым современным техническим и экологическим требованиям.

Наш Концерн достойно представил Главе государства Президенту Н.А. Назарбаеву пуск трех новых обогатительных фабрик на рабочих площадках Концерна (Аксу, Бестобе, Жолымбет). Применяемые на новых объектах технологические решения позволяют увеличить глубину переработки, повысить энергоэффективность, обеспечить экологичность производства. Реализуемый в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития проект позволит выйти на принципиально новый уровень обогащения и переработки рудной массы до сплава «ДОРЕ».

Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» продемонстрировала казахстанцам потенциальные возможности альтернативных источников энергии, а для «Казахалтына» стала дополнительным импульсом в реализации инвестиционной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности до 2020 г. Нестандартные технические решения, продемонстрированные на выставке, использование возобновляемых источников энергии в перспективе найдут широкое применение.

Ввод новых производственных мощностей, отвечающих технологическому укладу Индустрия 4.0, существенно скажется на экономике Концерна, налоговых отчислениях в бюджет региона и страны, направленных на главный результат – дальнейший рост благосостояния наших людей.

Системное воздействие всеобщей цифровизации предусматривает целостные внешние и внутренние преобразования всех систем во всех организациях, компаниях, отраслях и обществе в целом.

И мы казахстанцы, на сегодняшний день гордо осознавая, что являемся гражданами самой быстрорастущей и процветающей страны, принимая во внимание все Послания и реформы нашего Елбасы Н.А. Назарбаева, обязуемся вложить свой созидательный труд в фундаментальную эволюцию нашего государства.