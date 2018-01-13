В Актобе годовалый ребенок ослеп по вине матери

По предварительной версии полицейских, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закапала в глаза ребенку постороннюю жидкость.

В Актобе годовалый ребенок полностью потерял зрение по вине матери, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал AstanaTV.

Женщина пила и за детьми не следила. 29-летнюю актюбинку обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Завели уголовное дело. Но позже приостановили. По предварительной версии полицейских, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закапала в глаза ребенку постороннюю жидкость. Но экспертиза показала, что слепота возникла из-за запущенной болезни.

«Была назначена экспертиза, которая подтвердила, что ребенок ослеп из-за запущенной болезни, то есть конъюнктивита. Уголовное дело приостановлено за отсутствием состава преступления», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Тем не менее, годовалого мальчика определили в дом малютки. Его мать лишили родительских прав. Врачи рассказали, что пострадавший ребенок развивается в соответствии с возрастом, но восстановить зрение уже невозможно. Поэтому ребенку начали оформлять инвалидность.

«Диагноз в данное время - тотальное бельмо роговицы обеих глаз. Сейчас готовится к инвалидности. Находится ребенок под наблюдением окулиста, педиатра. Ребенок кушает, соответствует возрасту, рост, вес», - уточнил главный врач дома малютки Актобе Кадирбек Иманбаев.

Трое остальных детей, которым пять, семь и восемь лет, сейчас находятся в центре адаптации несовершеннолетних. С ними занимаются логопед и психолог. Через месяц их отправят в детский дом.





Фото: Свободная трибуна