Казахстану предсказали итог на Олимпиаде-2018

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Неутешительный итог предсказали Казахстану на Олимпиаде-2018 Печать 1 Компания Gracenote, специализирующаяся на спортивной аналитике, опубликовала на своем официальном сайте версию «виртуального» медального зачета Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.

На первое место Gracenote поставила сборную Германии — 40 медалей (14 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). На второй позиции — Норвегия — 37 медалей (14-11-12). Тройку с 29 медалями (10-10-9) замкнула команда США.

«Команда олимпийских атлетов из России» в текущий рейтинг не включена, однако вскоре будет добавлена. У нее 19 «виртуальных» медалей (4-6-9). В сборную Казахстана аналитики компании совсем не верят и вообще не прогнозируют отечественным спортсменам наград.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото: SPORTS.KZ